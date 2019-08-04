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Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года. Об этом рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев.

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По его словам, сборная страны выполнила задачу за 18 минут 55 секунд. Таким образом, побит рекорд 2017 года, составлявший 19 минут 10 секунд. «Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, всё самое интересное впереди», — цитирует его 4 августа ТАСС.

Мероприятие проходит в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) на подмосковном полигоне Алабино, соперниками российской команды в первом заезде стали сборные Армении, Киргизии и Ирана.

Пятые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны России, начались 3 августа.

В играх участвует более 5 тыс. военных 36 армий, которые примут участие в 32 конкурсах на 25 полигонах в 10 странах. Площадки для их проведения предоставили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Монголия, Казахстан и Узбекистан.

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей V Армейских международных игр, назвал замечательной традицией ежегодные соревнования военных профессионалов.

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