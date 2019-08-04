Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО среди участников АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал причины, по которым стран НАТО нет среди участников Армейских международных игр-2019.

По его словам, ситуация связана с политическими мотивами, а также с некоторыми рисками конкуренции на рынке военной техники, цитирует главу военного ведомства «РИА Новости».

При этом Шойгу добавил, что Россия приглашает страны альянса присоединиться к играм.

3 августа президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей V Армейских международных игр, назвал «замечательной традицией» ежегодные соревнования военных профессионалов.

Пятые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны РФ, начались 3 августа. Старт Играм дал министр обороны России. Шойгу отметил, что принятое решение об организации конкурсов воинского мастерства в рамках единого мероприятия было правильным.

В Играх участвует более 5 тыс. военных 36 армий, которые примут участие в 32 конкурсах на 25 полигонах в 10 странах. Площадки для их проведения предоставили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Монголия, Казахстан и Узбекистан.

Зрелищный «Танковый биатлон» традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

В мае под Волгоградом прошли всеармейские этапы конкурсов армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Мероприятия состоялись на полигоне Прудбой в рамках армейских международных игр «АрМИ-2019».