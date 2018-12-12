В 2019 году может пройти ночной этап «Танкового биатлона»

Проведение ночного этапа «Танкового биатлона» предварительно запланировано на V Армейских международных играх в 2019 году. Об этом 12 декабря рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

«В юбилейных играх предусмотрен ряд особенностей. Прорабатывается проведение ночного этапа всеармейских соревнований «Танкового биатлона» и ралли-рейда в конкурсе «Военное ралли», — цитирует его ТАСС.

Бувальцев пообещал, что конкурс будет усложнен и станет зрелищнее. В ряде испытаний примут участие женские экипажи. «Также планируется обращение к участникам и зрителям соревнований экипажа с МКС», — добавил генерал-лейтенант.

V Армейские международные игры должны пройти 3–17 августа 2019 года на 24 полигонах десяти стран. Впервые в будущем году они пройдут в Индии, Узбекистане и Монголии. В плане игр намечено проведение 32 состязаний.

IV Международные армейские игры в 2018 году прошли с 29 июля по 11 августа в семи странах. 17 состязаний состоялись в России, четыре конкурса были проведены в Китае, три — в Казахстане и по одному — в Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении. Участие в них приняли военнослужащие из 32 стран.

В главном конкурсе игр — «Танковом биатлоне» — первое место заняла команда из России. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что победа на Армейских играх стала настоящим триумфом российской команды, которая продемонстрировала превосходное управление танками и четкое выполнение поставленных задач.