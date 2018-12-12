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Почти 300 тыс. человек пополнили ряды «Юнармии»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В ряды детско-юношеского движения «Юнармия» по состоянию на конец 2018 года вступили почти 300 тыс. человек. Об этом 12 декабря рассказал на брифинге представитель Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он отметил, что движение сейчас выполняет несколько важных миссий. Среди них, патриотическое воспитание молодежи и подготовка россиян к военной службе.

Всего в движение, по словам Бурдинского, вступили 275,4 тыс. граждан.

«В том числе в Западном военном округе — 84 602 человека, а в Москве — 9064 человека», — цитирует генерал-лейтенанта ТАСС.

Он также добавил, что за 2018 год в Москве в «Юнармию» вступили 3544 человека, было создано еще 165 отрядов.

Говоря о предварительных итогах осенней призывной кампании 2018 года Бурдинский заметил, что за этот призыв в войска ушли порядка тысячи россиян, которые готовились к службе в «Юнармии».

Заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков в июле заявил, что численность юнармейцев достигла 252 тыс. человек. Об этом писало «Федеральное агентство новостей». Таким образом, с середины лета количество участников движения увеличилось примерно на 10%.

«Юнармия» была создана в 2016 году по инициативе Министерства обороны. В настоящее время организация имеет отделения во всех регионах страны.

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