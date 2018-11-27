Шествие огня пройдет на Сахалине в преддверии зимних Игр «Дети Азии»

На Сахалин из Якутии прибудет огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Пламя, помещенное в специальную капсулу, пронесут по всем районам острова.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, в эти дни организаторы мероприятия проводят рабочие встречи в районах региона. Создаются рабочие группы, которые займутся организацией шествия. Им, в частности, предстоит продумать сценарий мероприятия, маршрут движения огня и решить, кто понесет факел. Все вопросы необходимо решить до 10 декабря.

Огонь зажгут в природном парке «Ленские столбы» в Якутии 22 декабря. Оттуда его привезут в Якутск, а в Южно-Сахалинск символ Игр прибудет 31 декабря. Уже после новогодних каникул факел начнет перемещение по острову. Уже известно, что пламя доставят и на Курилы. Вернуться в столицу региона огонь должен 9 февраля 2019 года. В этот день состоится церемония открытия I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

В Играх, которые продлятся до 17 февраля, примут участие более 20 стран. Ожидается прибытие в Южно-Сахалинск около 2 тыс. человек. Спортсмены будут соревноваться в таких видах зимнего спорта, как горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек.