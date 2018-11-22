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ГД приняла в I чтении проект о безвизовом въезде в РФ для зрителей Евро-2020

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Государственная дума (ГД) приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в Россию для зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года, передает «РИА Новости» 22 ноября.

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Документ предусматривает посещение матчей турнира, которые пройдут в стране, по действительным документам, удостоверяющим личность. Волонтеры УЕФА смогут въезжать в РФ на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Также зрителям хотят предоставить право на бесплатный проезд по маршрутам чемпионата в общественном и железнодорожном транспорте, в том числе в пригородных поездах в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в метро с 0:00 дня проведения матча до 12:00 следующего дня.

Кроме того, правительству предлагается отдать полномочия по установлению ускоренного и упрощенного порядка выдачи разрешений на работу и приглашений иностранцам привлекаемым к деятельности УЕФА, Российским футбольным союзом (РФС) и другой локальной структурой в рамках турнира.

22 ноября стало известно, что для покупки билетов на Евро-2020 могут ввести Fan ID. Соответствующее решение может быть принято на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций 7 февраля 2019 года в Риме. Данная система позволяет установить личности всех находящихся на матче болельщиков. Российское новшество доказало свою эффективность на зимних Олимпийских играх в Сочи – 2014, на Кубке конфедераций – 2017 и чемпионате мира по футболу – 2018.

Футбольные матчи финальной части чемпионата 2020 года пройдут в 12 городах Европы, среди которых — Санкт-Петербург. Арена на Крестовском острове примет три игры группы В, а также одну встречу четвертьфинальной стадии турнира.

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