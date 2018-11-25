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Факел зимней Универсиады-2019 пронесли по улицам Владивостока

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Огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады пронесли по улицам Владивостока. Эстафета прошла в центре города и в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Старт пробегу огня Универсиады дал министр спорта России Павел Колобков, специально прилетевший на Дальний Восток.

Забег от кинотеатра «Уссури» открыл врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Городская часть завершится возле Владивостокского цирка и далее переместится на остров Русский в кампус ДВФУ, где во время финального праздника состоится зажжение городской чаши огня.

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