Кожемяко попросил Шойгу помочь наладить водоснабжение в Приморье

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой помочь наладить водоснабжение в ряде населенных пунктов. Обращение прозвучало в ходе селекторного совещания.

Проблемы имеются в населенных пунктах Сергеевка, Барано-Оренбургское и Воздвиженка, передает РЕН ТВ.

Шойгу заявил, что направит в регион своего заместителя для решения этого вопроса.

Ранее 28 ноября законодательное собрание Приморского края приняло в трех чтениях два новых краевых закона, которые позволят повысить заработную плату работникам сферы образования, а также улучшить материально-техническую базу. Нововведения были инициированы Кожемяко.