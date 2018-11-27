Расходы на спутниковое оборудование компенсируют малоимущим приморцам

Компенсацию за приобретение спутникового оборудования получат пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи в населенных пунктах Приморского края, которые оказались вне зоны охвата цифрового телевидения. Законопроект об этом приняли в трех чтениях депутаты местного парламента. Позже его рассмотрит региональное законодательное собрание.

Проект разработали по поручению врио губернатора Олега Кожемяко для того, чтобы снизить расходы населения при переходе на цифровое телевидение.

Как уточняет ИА PrimaMedia, Россия с 2019 года прекратит субсидировать из федерального бюджета затраты на поддержание аналоговой сети в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек. На данный момент возможность принимать программы цифрового телерадиовещания есть у 98,7% населения.

Аналоговое вещание принимает 99,6% жителей Приморья. Жителям некоторых населенных пунктов придется покупать специальное спутниковое оборудование. По подсчетам местных властей, не охвачены цифрой в регионе около 12 тыс. домохозяйств.

Законопроект предполагает получение льготниками компенсации из краевого бюджета за покупку специального оборудования. Она составит 6 тыс. рублей. Комплект оборудования необходимо будет приобрести до 31 декабря 2020 года. В него входят приемная антенна, конвертер и ресивер.

В середине ноября премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о поэтапном переходе на цифровой формат телевещания. Он начнется с февраля 2019 года и продлится полгода.