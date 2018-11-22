Челябинская область стала лидером по цифровизации

Челябинскую область признали одним из лучших регионов РФ по уровню цифровизации. Данные озвучены центром финансовых инноваций и безналичной экономики МШУ «Сколково».

Лидером по итогам первых шести месяцев этого года стал Уральский федеральный округ. Четыре из шести субъектов набрали больше 70 баллов и входят в топ-10 в общем индексе. У Челябинской области — 70,75 балла, сообщается в тезисах индекса «Цифровая Россия». На показатели региона повлияли квалифицированные специалисты, хорошее IT-образование, достаточное финансирование и цифровое равенство, передает 1obl.ru.

Правительство РФ реализует нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». К 2024 году 97% домашних хозяйств страны будут иметь доступ к широкополосному интернету (100 Мбит/с). Во всех городах с населением более 1 млн человек должно быть обеспечено устойчивое покрытие сетей беспроводной связи пятого поколения (5G). В России появятся 10 цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. IT-специалистов в год.