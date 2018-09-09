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Шойгу отметил мастерство и боевую выучку танкистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных и работников предприятий оборонной промышленности с Днем танкиста и отметил высокие достижения и успехи военнослужащих танковых войск.

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«Министр обороны Российской Федерации <...> отметил, что нынешнее поколение военнослужащих танковых войск бережно хранит славные традиции своих предшественников, постоянно совершенствует свое мастерство и боевую выучку. Важным показателем этой работы являются ежегодные победы наших экипажей в главном конкурсе Армейских международных игр — «Танковом биатлоне», — говорится в сообщении Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что победа на Армейских играх (АрМИ-2018) стала настоящим триумфом российской команды, которая продемонстрировала превосходное управление танками и четкое выполнение поставленных задач.

Министр пожелал танкистам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений.

С 2006 года День танкиста празднуется ежегодно во второе воскресенье сентября.

11 августа сообщалось, что команда российских танкистов одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ-2018. Россияне финишировали в заключительной гонке с результатом 1 час 29 минут 55 секунд, выиграв соревнования шестой год подряд.

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