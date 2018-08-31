Шойгу заявил о возобновлении трансарктических полетов Ту-142

Противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота РФ возобновили полеты в Арктике. Об этом 31 августа рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Возобновлены трансарктические полеты в высоких широтах противолодочных самолетов Ту-142. В настоящее время в акватории Северного морского пути выполняет поставленные задачи отряд боевых кораблей и судов обеспечения», — приводит слова министра агентство «Интерфакс».

По словам Шойгу, Арктика превратилась в объект интересов ряда государств, что может привести к нарастанию конфликтного потенциала, уточняет «РИА Новости».

«Защита национальных интересов России в Арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности Вооруженных сил. Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств», — сказал министр.

Как сообщает «Газета.ру», 28 августа министр обороны Шойгу рассказал, что в военных учениях «Восток-2018» примут участие 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов. По словам главы Минобороны, эти учения станут самыми крупными за последние 37 лет.