Прямой эфир

Шойгу заявил о возобновлении трансарктических полетов Ту-142

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота РФ возобновили полеты в Арктике. Об этом 31 августа рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Мирная Арктика» в боеготовности: США зашли в сторону России с севера
В Москве увеличение американского воинского контингента в Норвегии расценили как угрозу границам

«Возобновлены трансарктические полеты в высоких широтах противолодочных самолетов Ту-142. В настоящее время в акватории Северного морского пути выполняет поставленные задачи отряд боевых кораблей и судов обеспечения», — приводит слова министра агентство «Интерфакс».

По словам Шойгу, Арктика превратилась в объект интересов ряда государств, что может привести к нарастанию конфликтного потенциала, уточняет «РИА Новости».

«Защита национальных интересов России в Арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности Вооруженных сил. Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств», — сказал министр.

Как сообщает «Газета.ру», 28 августа министр обороны Шойгу рассказал, что в военных учениях «Восток-2018» примут участие 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов. По словам главы Минобороны, эти учения станут самыми крупными за последние 37 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые обнаружили в Арктике теплую «климатическую бомбу»
В Арктике началось строительство российской базы ПВО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017