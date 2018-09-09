«Где применяется Т-90, обеспечен максимальный успех»

9 сентября Российская армия и военная промышленность отмечают День танкиста. Еще не так давно было распространено мнение, что этот род войск останется в прошлом вместе с большими танковыми сражениями мировых войн. Однако опыт конфликтов последнего времени, в том числе в Сирии, показал, что роль танков на поле боя будет только возрастать. Несколько лет назад в структуре Западного военного округа была сформирована 1-я гвардейская танковая армия. В преддверии профессионального праздника командующий этим объединением генерал-майор Сергей Кисель рассказал «Известиям» о развитии танковых войск и преимуществах новейших российских боевых машин.

— В последнее время в Вооруженных силах активно внедряются цифровые технологии, автоматизированные системы управления, беспилотники, роботизированные комплексы. Как это влияет на современный танковый бой?

— Технологии, включая цифровые, которые сейчас стоят на службе в наших Вооруженных силах, в том числе и в 1-й гвардейской танковой армии, обеспечивают полное поражение противника. Это предрешает успех боя.

Внедрение всё более сложных технических систем требует постоянного повышения уровня знаний и боевой выучки военнослужащих. Танкист должен досконально знать технику, баллистику, особенности современного общевойскового боя, который за последние десятилетия стал сложнее в разы. Сегодня к командиру танка предъявляются требования, которые когда-то предъявлялись к командирам крупных подразделений.

— Каким вы видите использование этих машин в современной войне? Это большие танковые сражения или избирательное применение на определенных участках?

— Если рассматривать конфликты последних десятилетий, то танки применяются избирательно. Но если случится большая война, то большие танковые сражения не исключены.

— Какие требования сегодня предъявляются к танкам — вооружение, защита, средства связи и управления, эксплуатационные качества?

— В качестве ответа на этот вопрос могу поставить в пример основной боевой танк Т-72Б3, находящийся сейчас на вооружении многих частей. По всем названным параметрам он обладает достаточными характеристиками для обнаружения и уничтожения любого противника на поле боя. Т-72Б3 — довольно надежный танк. Он отличается от иностранных образцов намного меньшими габаритами, что делает его менее уязвимым. При этом он более скорострельный и обладает хорошими маршевыми способностями.

В целом танки, которые сегодня стоят в строю, полностью соответствует требованиям времени. Они уверенно чувствуют себя в современном бою.

— Каким вы видите дальнейшее развитие танковых войск?

— Мы по этому вопросу плотно работаем с конструкторами танков, взаимодействуем, участвуем в испытаниях. Проверяем, как они работают в различных условиях местности, климатических поясах.

— Какие модернизированные машины сейчас поступают на вооружение?

— Сегодня 1-я танковая армия на 85% укомплектована современной техникой. Объединение оснащено последними современными образцами боевых машин, разработанных нашими инженерами. Это Т-72Б3 с усиленной защитой, Т-90М. У нас есть подразделения с Т-90М, которые принципиально отличаются от других машин и защищенностью экипажа, и большой дальностью стрельбы, и более мощным двигателем.

— Не так давно в один из полков армии вернули танки Т-80БВ. Эти машины продолжают оставаться настолько надежными и подходящими для современного боя?

— Комплекс вооружения этих машин такой же, как на Т-72Б3 и Т-90. Особенность Т-80БВ в том, что этот танк способен работать при низких температурах. Его газотурбинный двигатель, конструкция которого не предусматривает охлаждающей жидкости, неприхотлив в морозы. Т-80БВ и Т-80У отличаются уникальными маршевыми характеристиками, они могут за короткий срок преодолевать большие расстояния. Изначально Т-80 разрабатывался как танк прорыва, он может разогнаться до 90 км/ч.

– Как в армии учитывается опыт полученный в ходе боевых действий?

– Мы повсеместно внедряем боевой опыт, стараемся сделать так, чтобы руководителями занятий по огневой подготовке, вождению, тактической подготовке были офицеры с боевым опытом.

— Как опыт Сирии заставил пересмотреть подходы к танковому бою, применению танков в войнах и военных конфликтах?

— Он показал, что использование танков очень эффективно при действии войск на больших расстояниях, в первую очередь совместное применение танков мелкими тактическими группами. Широко применялись танки при бое в городах. Особенно хорошо зарекомендовал себя Т-72. Также использовались, в том числе сирийцами, Т-90. Эти машины правительственной армией ценятся на вес золота. Там, где применяется этот танк, обеспечен максимальный успех.