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Первая партия российских танков Т-90С доставлена в Ирак

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Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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Первая партия российских танков Т-90С доставлена в Ирак. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в министерстве обороны Ирака.

Отмечается, что танки были переданы Багдаду накануне вечером в рамках соглашения между Ираком и Россией. В рамках договора Ирак получит от РФ в общей сложности 73 танка.

Россия и Ирак заключили контракт на поставку танков Т-90 в июле 2017 года

Т-90МС — новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который позволяет эффективнее уничтожать живую силу противника.

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