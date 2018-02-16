Первая партия российских танков Т-90С доставлена в Ирак. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в министерстве обороны Ирака.

Отмечается, что танки были переданы Багдаду накануне вечером в рамках соглашения между Ираком и Россией. В рамках договора Ирак получит от РФ в общей сложности 73 танка.

Россия и Ирак заключили контракт на поставку танков Т-90 в июле 2017 года.

Т-90МС — новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который позволяет эффективнее уничтожать живую силу противника.