Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин рассказал о том, что Ирак и Россия подписали контракт на поставку российских танков Т-90, которые хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии.

«Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество большое», — заявил «Известиям» Владимир Кожин.

По оценке экспертов Центра анализа стратегий и технологий, сумма контракта может превысить $1 млрд, тогда как число машин, скорее всего, составляет несколько сотен танков.

Необходимо отметить, что после исполнения договора иракская армия будет укомплектована как российскими, так и американскими танками.

Современный российский серийный танк Т–90 привлек внимание минобороны Ирака после начала боевых действий в Сирии и Ираке. Машина сочетает в себе высокую подвижность, огневую мощь и относительно небольшие габариты и вес. Танк состоит на вооружении российской армии и ВС Сирии, Алжира, Азербайджана и Индии.

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В Кремле подтвердили продажу Т-90 Ираку