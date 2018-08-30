У петербургского бизнесмена конфисковали покалечивший людей танк

Дело против организатора военно-патриотических мероприятий Павла Бараненко, допустившего падение трех человек с танка во время катания, прекращено за примирением сторон. Танк по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга конфискован.

Потерпевшие заявили, что ущерб полностью возмещен.

Бараненко устроил катание на танке для всех желающих в рамках фестиваля «Весна Победы». Оно стоило 300 рублей с человека, сообщает телеканал «78». После того как 29 апреля с танка упали мужчина и двое его детей, было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

1 мая городское управление Следственного комитета начало проверку по факту получения людьми травм. Уточнялось, что мужчина получил перелом лодыжки и ушиб ребер, дети отделались ушибами.

В январе в доме Бараненко проводился обыск по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. В подвале его дома помимо арсенала был обнаружен двухметровый нильский крокодил. Реконструктор заявил, что спас рептилию от живодеров. Животное в итоге оставили владельцу.