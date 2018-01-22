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Владелец крокодила, найденного в подвале, рассказал про своего питомца

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Павел Бараненко признался: когда-то он спас крокодила из рук живодеров. Но как рептилия в итоге оказалась у него в подвале — не уточнил. 18 января в доме у Бараненко прошли обыски. Мина на взводе, десятки автоматов, СВУ и… нильский крокодил. 

Полиция Петергофа была готова увидеть склад оружия на месте обысков, но двухметровая рептилия стала для силовиков полной неожиданностью. Следователи не рискнули проверять импровизированный вольер.

В ходе обыска было изъято значительное количество оружия и боеприпасов. Кроме того, в подвальном помещении сыщики обнаружили крокодила. Каких-либо инцидентов с рептилией во время обыска не произошло. Данную информацию сотрудники полиции передали по компетенции в ветеринарную службу. Сотрудники связались с волонтерами отряда по спасению животных.

Слухи о том, что в доме жил необычный питомец, появились еще 10 лет назад. Крокодила держал в бетонной клетке глава военно-патриотического клуба. Также подозреваемый приторговывал боеприпасами и оружием.

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