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Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР. Об этом он рассказал в интервью газете «Народная армия» 7 декабря.

Как он отметил, в часть уже поступает «современная» техника и оружие, в их числе строившиеся в Советском Союзе танки Т-80, бронетранспортеры БТР-7, которые являются модернизацией советского БТР-70. Кроме того, бригаде планируют дать на вооружение бронеавтомобилями «Варта», ПТРК «Стугна-П» украинского производства, а также модернизированное стрелковое оружие.

Он также отметил, что новое соединение будет олицетворять все «высокие стандарты», которым якобы следует Украина.

В сентябре США передали Украине два списанных катера. Также в октябре американская сторона предложила Киеву еще несколько списанных фрегатов, которые вывели из состава ВМС США в 2013–2015 годах.

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