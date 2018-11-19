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На Украине рассказали о предложении США передать списанные фрегаты

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Фото: commons.wikimedia.org/Oliver Hazard Perry
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Командующий Военно-морскими силами ВСУ Украины Игорь Воронченко рассказал, что США предложили передать Украине списанные фрегаты. Речь идет о кораблях типа Oliver Hazard Perry.

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Как он отметил в интервью Пятому каналу, Киев уже получил предложение о передаче военных кораблей. Их вывели из состава ВМС США в 2013–2015 годах.

Вооруженные силы Украины рассматривают это предложение с учетом состояния фрегатов. Немаловажным остается и вопрос о стоимости их содержания, так как, по словам Воронченко, на эксплуатацию одного корабля этого типа ежегодно требуется $25 млн, передает RT.

Фрегаты этого типа строились в США с 1975 по 2004 год. Эти корабли всё еще служат в ВМС ряда стран, в том числе в Турции, Австралии и Египте.

США планируют передать Киеву корабли в рамках программы Excess Defense Article.

Месяцем ранее Береговая охрана США уже передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. А в декабре 2017 года американская администрация впервые одобрила поставки Киеву летального оружия. В перечень вошли переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. В мае этого года сообщалось, что Украина получила от Великобритании, Канады, Литвы и США военных средств и летального оружия более чем на $40 млн.

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