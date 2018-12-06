В Госдуме назвали фарсом заявление Порошенко о наращивании войск вблизи России

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» 6 декабря прокомментировал заявления президента Украины Петра Порошенко о наращивании группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Россией.

Ранее в этот же день Порошенко написал в Twitter, что боевые части и подразделения украинской армии передислоцируются на самые опасные направления по линии границы Украины, «чтобы усилить оборонительные возможности». По его мнению, это стало «элементом адекватного ответа на действия агрессора».

«Всё происходящее на Украине последние дни — это фарс. Мы видим, как за бюджетный счет, за счет простых украинцев, Порошенко проводит свою избирательную кампанию. Ведь ни у кого не вызывает уже сомнений реальные цели введения военного положения на Украине — попытка удержаться у власти, выиграть выборы», — сказал Белик.

По его словам, украинский лидер нагнетает истерию в обществе, культивирует в украинцах страх, пугает россиянами.

«Запуганные люди, доведенные до отчаяния, отдадут власть кому угодно, первому попавшемуся политику, обещающему им защиту. И неважно, что он погряз в коррупции, принимает решения по свистку из Вашингтона, разрушил экономику и бизнес. Страх застилает глаза, на это и рассчитывает Порошенко, который ежедневно подкидывает своим гражданам очередную страшилку про Россию», — заключил парламентарий.

Накануне 5 декабря, Порошенко передал международным партнерам конкретные предложения по введению ограничений против России из-за инцидента в Керченском проливе, назвав их «азовскими санкциями».

Новый виток обострения в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября, когда корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и опасно маневрировали.

В результате российские пограничники применили силу для их остановки. Украинские моряки арестованы, суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения украинских моряков из-под стражи потребует времени в связи с судебными действиями.