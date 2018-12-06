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В Госдуме назвали фарсом заявление Порошенко о наращивании войск вблизи России

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Фото: REUTERS/Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» 6 декабря прокомментировал заявления президента Украины Петра Порошенко о наращивании группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Россией.

Ранее в этот же день Порошенко написал в Twitter, что боевые части и подразделения украинской армии передислоцируются на самые опасные направления по линии границы Украины, «чтобы усилить оборонительные возможности». По его мнению, это стало «элементом адекватного ответа на действия агрессора».

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«Всё происходящее на Украине последние дни — это фарс. Мы видим, как за бюджетный счет, за счет простых украинцев, Порошенко проводит свою избирательную кампанию. Ведь ни у кого не вызывает уже сомнений реальные цели введения военного положения на Украине — попытка удержаться у власти, выиграть выборы», — сказал Белик.

По его словам, украинский лидер нагнетает истерию в обществе, культивирует в украинцах страх, пугает россиянами.

«Запуганные люди, доведенные до отчаяния, отдадут власть кому угодно, первому попавшемуся политику, обещающему им защиту. И неважно, что он погряз в коррупции, принимает решения по свистку из Вашингтона, разрушил экономику и бизнес. Страх застилает глаза, на это и рассчитывает Порошенко, который ежедневно подкидывает своим гражданам очередную страшилку про Россию», — заключил парламентарий.

Накануне 5 декабря, Порошенко передал международным партнерам конкретные предложения по введению ограничений против России из-за инцидента в Керченском проливе, назвав их «азовскими санкциями».

Новый виток обострения в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября, когда корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и опасно маневрировали.

В результате российские пограничники применили силу для их остановки. Украинские моряки арестованы, суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения украинских моряков из-под стражи потребует времени в связи с судебными действиями.

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