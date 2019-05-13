Этапы конкурсов армейских игр пройдут под Волгоградом

Под Волгоградом стартуют Всеармейские этапы конкурсов армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Мероприятия начнутся на полигоне Прудбой в четверг, 16 мая, в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2019».

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), в день открытия запланирован показ летных и ударных возможностей самолетов Су-24М и Су-25СМ, применение вертолетов Ми-35 и Ми-8 АМТШ. Свои возможности также продемонстрируют танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения.

Помимо этого, гости смогут увидеть высадку тактического десанта и понаблюдать за действиями разведчиков в рукопашном бою. В пресс-службе отметили, что в этом масштабном мероприятии будут задействованы более 200 военнослужащих.

В «Танковом биатлоне» примут участие 72 экипажа танков Т-72Б3, которые стали лучшими в Центральном, Южном, Западном и Восточном военных округах, Северном флоте, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище, Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище им. маршала Рокоссовского.

В «Суворовском натиске» примут участие пять взводов на боевых машинах пехоты БМП-2.

Всеармейские этапы конкурсов пройдут в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2019» до 29 мая.