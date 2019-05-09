Парад в Севастополе открыла легендарная «Катюша»

Масштабный парад Победы в Севастополе, в котором участвовали около 1,5 тыс. военнослужащих и более 70 единиц техники, возглавила легендарная «Катюша» — пусковая установка БМ-13. Об этом сообщает «Интерфакс».

Под аккомпанемент сводного военного оркестра за «Катюшей» прошли советские танки Т-34 и ИС-2, а также самоходная артиллерийская установка СУ-76.

Все они принимали участие в боях во время Великой Отечественной войны и являются частью открытой экспозиции мемориального комплекса на Сапун-горе — последнем рубеже, взятом при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Потом в параде приняли участие современные боевые машины. Среди них были Т-72Б3, ракетный комплекс «Бастион», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», а также другие виды вооружений.

Кроме Севастополя, парады в Крыму прошли в Симферополе и Керчи. После парадов Победы в крымских городах прошли колонны «Бессмертных полков».

9 мая президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.