Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западные журналисты поделились впечатлениями от парада Победы, который прошел 9 мая на Красной площади в Москве. Многие СМИ восхитились масштабом мероприятия, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.

«Среди сотен единиц военной техники, прошедшей перед ветеранами и высокопоставленными лицами, была мобильная межконтинентальная ядерная пусковая установка «Ярс» и передовая система противовоздушной обороны С-400, которую Москва развернула в Сирии», — написало издание Daily Mail.

Также масштаб мероприятия оценила газета The Washington Post.

«Парад ознаменовал 74-ю годовщину разгрома нацистской Германии. В него входило около 13 тыс. военнослужащих и 130 единиц военной техники», — написало издание.

Журналисты The New York Times процитировали президента РФ Владимира Путина, который во время парада подчеркнул актуальность уроков войны, добавив, что Россия будет и дальше поддерживать свою обороноспособность.

9 мая во всех городах России прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Утром в Москве состоялся парад Победы, в котором приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.

Днем по улицам столицы прошло шествие «Бессмертного полка», в котором также принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика. В конце дня на Поклонной горе прогремел главный праздничный салют.