Прямой эфир
Сюжет:

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные журналисты поделились впечатлениями от парада Победы, который прошел 9 мая на Красной площади в Москве. Многие СМИ восхитились масштабом мероприятия, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.

«Победа была и остается одной на всех»
Владимир Путин призвал народы разных стран помнить уроки прошедшей войны

«Среди сотен единиц военной техники, прошедшей перед ветеранами и высокопоставленными лицами, была мобильная межконтинентальная ядерная пусковая установка «Ярс» и передовая система противовоздушной обороны С-400, которую Москва развернула в Сирии», — написало издание Daily Mail.

Также масштаб мероприятия оценила газета The Washington Post.

«Парад ознаменовал 74-ю годовщину разгрома нацистской Германии. В него входило около 13 тыс. военнослужащих и 130 единиц военной техники», — написало издание.

Журналисты The New York Times процитировали президента РФ Владимира Путина, который во время парада подчеркнул актуальность уроков войны, добавив, что Россия будет и дальше поддерживать свою обороноспособность.

9 мая во всех городах России прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Утром в Москве состоялся парад Победы, в котором приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.

Днем по улицам столицы прошло шествие «Бессмертного полка», в котором также принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика. В конце дня на Поклонной горе прогремел главный праздничный салют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лещенко отреагировал на призыв Виторгана не праздновать День Победы
Празднование Дня Победы в Москве завершилось красочным салютом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017