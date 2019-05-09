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Путин присоединился к акции «Бессмертный полк»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин в День Победы, 9 мая, принимает участие в акции «Бессмертный полк», которая проходит в центре Москвы.

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Глава государства прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

«Бессмертный полк» — это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России в 2011 году. Шествие охватывает около 500 городов и населенных пунктов по всему миру.

По словам организаторов, в последние годы наблюдается колоссальный рост числа участников движения «Бессмертный полк». В 2018 году шествия прошли в 80 странах. В России в акции приняли участие почти 10,5 млн человек.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на праздничные и выходные дни.

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