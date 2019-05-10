Лещенко отреагировал на призыв Виторгана не праздновать День Победы
Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал слова актера Максима Виторгана, который призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, так как это праздник ветеранов, а нынешним поколениям «праздновать нечего». По словам музыканта, каждый имеет право проводить этот день так, как считает нужным.
«На мой взгляд, это личное дело каждого», — сказал Лещенко в интервью Nation News.
Артист напомнил, что ранее президент движения «Союз правых сил» Леонид Гозман предложил вовсе отказаться от Дня Победы. По словам Лещенко, ограничивать людей в эмоциях нельзя, однако все должны помнить, что День Победы — это праздник не для всех, а для ветеранов.
«Я вчера выступал в Челябинске и пел довольно грустные песни. Народ стоял и слушал. Перед этим я заехал, поздравил ветеранов, они пели и танцевали, они радовались жизни, хотя у них осталось всего ничего», — добавил он.
9 мая в соцсети Instagram Виторган написал, что вместо громкого празднования Дня Победы в стране было бы лучше ввести День тишины. В пример он привел израильский День жертв холокоста, когда весь город «буквально замирает». По словам артиста, прямая обязанность россиян — знать горькую и нелицеприятную правду о войне и не дать ей повториться. Также он выразил надежду, что когда-нибудь стремление почтить память будет сильнее, чем «желание детского утренника с плясками и танчиками».