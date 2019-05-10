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Лещенко отреагировал на призыв Виторгана не праздновать День Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал слова актера Максима Виторгана, который призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, так как это праздник ветеранов, а нынешним поколениям «праздновать нечего». По словам музыканта, каждый имеет право проводить этот день так, как считает нужным.

«На мой взгляд, это личное дело каждого», — сказал Лещенко в интервью Nation News.

Артист напомнил, что ранее президент движения «Союз правых сил» Леонид Гозман предложил вовсе отказаться от Дня Победы. По словам Лещенко, ограничивать людей в эмоциях нельзя, однако все должны помнить, что День Победы — это праздник не для всех, а для ветеранов.

«Я вчера выступал в Челябинске и пел довольно грустные песни. Народ стоял и слушал. Перед этим я заехал, поздравил ветеранов, они пели и танцевали, они радовались жизни, хотя у них осталось всего ничего», — добавил он.

9 мая в соцсети Instagram Виторган написал, что вместо громкого празднования Дня Победы в стране было бы лучше ввести День тишины. В пример он привел израильский День жертв холокоста, когда весь город «буквально замирает». По словам артиста, прямая обязанность россиян — знать горькую и нелицеприятную правду о войне и не дать ей повториться. Также он выразил надежду, что когда-нибудь стремление почтить память будет сильнее, чем «желание детского утренника с плясками и танчиками».

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