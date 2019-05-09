Празднование Дня Победы в Москве завершилось красочным салютом

В Москве завершилось празднование Дня Победы. На Поклонной горе прогремел главный праздничный салют.

Фейерверки сверкали в небе над столицей на протяжении около десяти минут. Всего в Москве работали 34 площадки, с которых запускали салют.

Ранее сообщалось, что в шествии «Бессмертного полка» в Москве принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

В параде Победы в четверг приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.