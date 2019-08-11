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Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.

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В своей статье для National Interest он предположил, кто выйдет победителем в случае войны между РФ и США на море.

Голдстайн отметил, что Вашингтон продолжает усугублять ситуацию и повышать градус напряженности с Москвой, устраивая учения Украина–НАТО у российских границ.

Так, в июле завершились маневры Sea Breeze – 2019 с участием 19 стран НАТО в Черном море.

По мнению Голдстайна, со времен Второй мировой войны в Азовском и Черном морях до сих пор остались тысячи мин.

«В Вашингтоне опасность подобных маневров в полной мере не осознают. В принципе нетрудно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля НАТО неразорвавшейся миной», — пишет он.

По его словам, в случае такого столкновения силы НАТО (за исключением Турции) в Черном море будут представлять собой «трамплин», то есть не нести реальной военной ценности.

По прогнозам Голдстайна, в первые часы войны Россия уничтожит эти силы, поэтому США даже повезло, что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы. Ведь иначе и их тут же бы уничтожили российские подлодки, ракетные комплексы, ракетные катера и авиация морского базирования, оснащенная гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс «Кинжал».

Рассуждая о значимости авианосцев, которые считаются гордостью и главной силой ВМС США, автор полагает, что Вашингтону следует уже пересмотреть свою стратегию и, избавившись от их культа, начать развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники.

6 августа стало известно содержание секретного справочника США по войне с Россией.

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