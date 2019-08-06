СМИ рассказали о содержании секретного справочника США по войне с РФ

Американское руководство о том, как «победить Россию в гибридной войне», созданное еще в 2016 году, недавно было опубликовано в интернете, пишет The National Interest.

В справочнике для военных США отмечается, что Россия приняла подход Вашингтона, предусматривающий покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами для обнаружения вражеских сил, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией.

При этом в руководстве утверждается, что новая тактика Москвы якобы предполагает не просто военные операции, но и привлечение населения стран-оппонентов на свою сторону.

«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы. В том числе солдатам-призывникам не хватает мотивации (хотя это станет менее важной проблемой, поскольку российские военные станут более профессиональными)», - пишет издание.

Американским военным при этом дается несколько советов для «победы» над РФ. Например, им необходимо готовиться к бою в условиях, когда противник глушит GPS и радиоэлектронное оборудование.

4 мая военный эксперт оценил план НАТО на случай войны с Россией.