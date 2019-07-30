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Трамп оценил вероятность войны США с Северной Кореей

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Фото: TASS/ZUMA
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Американский президент Дональд Трамп оценил вероятность вооруженного конфликта между США и КНДР. По его словам, угроза войны между двумя государствами значительно сократилась в последние месяцы, однако перспективы решения вопроса денуклеаризации Северной Кореи пока не ясны.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во вторник, 30 июля, Трамп заявил, что у него «очень хорошие отношения» с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС. По его словам, если бы на президентских выборах в 2016 году победила его оппонент Хиллари Клинтон, то «сейчас была бы большая война» между США и Северной Кореей.

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«А мы даже близко к этому не находимся», — подчеркнул американский лидер.

Трамп встретился с Ким Чен Ыном 30 июня. По итогам встречи американский лидер заявил, что договорился с главой КНДР о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки».

После этого спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что администрация президента готова пойти на определенные уступки, если власти КНДР полностью заморозят свою программу по разработке оружия массового поражения на время переговоров.

22 июня Вашингтон продлил режим односторонних санкций в отношении КНДР еще на один год. По оценке Трампа, политика и действия властей Северной Кореи, из-за которых были введены ограничения, продолжают представлять угрозу нацбезопасности, экономике и внешней политике Соединенных Штатов.

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