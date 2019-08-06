На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России

Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze-2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.

В интервью газете «День» специалист заявил, что учения прошли неудачно, так как Украина и НАТО были буквально вынуждены отступать в черноморской акватории из-за российских учений вблизи Крыма.

По мнению Гончара, изменение сценария Sea Breeze-2019 стали свидетельством того, как Москва «прогнала» силы НАТО и продемонстрировала, что никто не сможет «дать ей отпор» самостоятельно, тем более Украина.

«Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Результат — мы и НАТО «утерли сопли» и отступили», — цитирует политолога «Федеральное агентство новостей».

При этом Гончар раскритиковал организацию учений Украины и НАТО, отметив, что для них нужно было «физически перекрывать территорию: выставлять корабли, а не рисовать линию на карте и отправлять в Росгидрографию координаты с «просьбой» обратить внимание».

Учения Sea Breeze 2019 прошли с 1 по 12 июля в Черном море с участием украинских военных и представителей стран НАТО. Всего были задействованы порядка 30 кораблей, 30 самолетов, более 900 военнослужащих.

За маневрами проследил российский Черноморский флот, который был готов к реагированию на возможные опасные инциденты.

10 июля ВМС Украины обвинили российский корабль «Сметливый» в заходе в закрытую зону учений Sea Breeze.