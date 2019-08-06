Прямой эфир

На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze-2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.

Не одобряем, но последим: российские наблюдатели будут на учениях НАТО
Москва считает маневры в Норвегии попыткой проецирования силы в отношении России

В интервью газете «День» специалист заявил, что учения прошли неудачно, так как Украина и НАТО были буквально вынуждены отступать в черноморской акватории из-за российских учений вблизи Крыма.

По мнению Гончара, изменение сценария Sea Breeze-2019 стали свидетельством того, как Москва «прогнала» силы НАТО и продемонстрировала, что никто не сможет «дать ей отпор» самостоятельно, тем более Украина.

«Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Результат — мы и НАТО «утерли сопли» и отступили», — цитирует политолога «Федеральное агентство новостей».

При этом Гончар раскритиковал организацию учений Украины и НАТО, отметив, что для них нужно было «физически перекрывать территорию: выставлять корабли, а не рисовать линию на карте и отправлять в Росгидрографию координаты с «просьбой» обратить внимание».

Учения Sea Breeze 2019 прошли с 1 по 12 июля в Черном море с участием украинских военных и представителей стран НАТО. Всего были задействованы порядка 30 кораблей, 30 самолетов, более 900 военнослужащих.

За маневрами проследил российский Черноморский флот, который был готов к реагированию на возможные опасные инциденты.

10 июля ВМС Украины обвинили российский корабль «Сметливый» в заходе в закрытую зону учений Sea Breeze.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морская авиация ВСУ на учениях отработала бомбовые удары в Черном море
США и АСЕАН проведут первые военные учения в сентябре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017