Морская авиация ВСУ на учениях отработала бомбовые удары в Черном море

Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) отработала на учениях нанесение бомбовых ударов в Черном море. Об этом в воскресенье, 4 августа, говорится на странице ВСУ в Facebook.

Отмечается, что военные отработали летную подготовку, помощь пострадавшим и их поиск. Для этого были использованы вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.

18 июля китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз – 2019» (Sea Breeze – 2019). Речь идет о бронетанкере «Гюрза». Корабль выглядел на фоне эсминцев НАТО так, что его окрестили рыбацкой лодкой. Например, издание Sohu пишет, что он был создан еще во времена холодной войны. По словам автора заметки, решение выдвинуть бронетанкер на учения было продиктовано безысходностью.

Учения «Си Бриз – 2019» (Sea Breeze – 2019), стартовавшие 1 июля в акватории Черного моря, завершились 12 июля. Они организовываются ежегодно с 1997 года и являются открытыми для других стран. В этом году в учениях приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира. Маневры проходили на море, суше, в воздухе и под водой.

Военные выполняли задачи по стандартам НАТО, а также впервые отработали речной элемент на Дунае — задачей военных было обеспечить свободный проход транспортных гражданских судов через устье реки до Черного моря в условиях заблокированного выхода к морю. За учениями следили ракетные комплексы, авиация и корабли РФ.