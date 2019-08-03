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США и АСЕАН проведут первые военные учения в сентябре

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Фото: commons.wikimedia.org
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Первые совместные военно-морские учения США и участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут в первой половине сентября этого года близ Таиланда. Об этом в субботу, 3 августа, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Учения откроются торжественной церемонией в портовом городе около Бангкока. Сами испытания планируется провести в Сиамском заливе, где стороны в том числе отработают совместное маневрирование.

Страны специально договорились избегать районов Южно-Китайского моря, чтобы не обострять ситуацию в регионе.

10 июня официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что крупномасштабные военно-морские маневры альянса в Балтийском море BALTOPS-2019, стартовавшие накануне, «не направлены против третьих стран». Учения прошли на территории Азовского моря, которая названа «зоной высокого риска для развития военной агрессии северного соседа». Десантники Украины подготавливаются к действиям по всем оперативно-тактическим сценариям для приазовского региона.

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