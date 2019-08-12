Сеул отверг критику Пхеньяна в связи с совместными учениями с США

Республика Корея отвергла критику КНДР в связи с совместными южнокорейско-американскими военными учениями. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя министерства объединения Ли Сан Мин.

«Данные упражнения не являются полевыми маневрами, угрожающими Северу, а представляют собой командно-штабные учения по подготовке к передаче оперативного контроля над войсками от Вашингтона Сеулу в военное время», — заявила она на брифинге в Сеуле.

При этом Ли Сан Мин подчеркнула, что Южная Корея по-прежнему привержена соглашениям на высшем уровне, достигнутым в прошлом году между двумя Кореями.

Совместные командно-штабные учения США и Южной Кореи начались 5 августа.

В ответ 6 августа Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении достигнутых договоренностей.

Отношения между Южной и Северной Кореей постепенно улучшились после участия Северной Кореи в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Стороны обменялись визитами высокопоставленных делегаций, а также договорились о проведении встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Помимо прочего, благодаря посредничеству южнокорейской стороны была достигнута договоренность о встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. 27 апреля 2018 года в приграничной деревне Пханмунджом в «Доме мира», который расположен на стороне Кореи, состоялись первые переговоры лидеров двух стран.

Активность контактов между КНДР и Южной Кореей резко сократилась после безрезультатного завершения ханойского саммита в феврале нынешнего года, в ходе которого Трампу и Ким Чен Ыну не удалось достичь соглашения.

27 февраля главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. На следующий день Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения переговоров по причине недостижения договоренностей.