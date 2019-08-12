Прямой эфир
Сюжет:

Сеул отверг критику Пхеньяна в связи с совместными учениями с США

0
Фото: ТАСС/Станислав Варивода
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Республика Корея отвергла критику КНДР в связи с совместными южнокорейско-американскими военными учениями. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя министерства объединения Ли Сан Мин.

Разочарованные странники: как КНДР и США ведут себя после саммита в Ханое
Процесс северокорейского урегулирования пойдет отныне по нисходящей

«Данные упражнения не являются полевыми маневрами, угрожающими Северу, а представляют собой командно-штабные учения по подготовке к передаче оперативного контроля над войсками от Вашингтона Сеулу в военное время», — заявила она на брифинге в Сеуле.

При этом Ли Сан Мин подчеркнула, что Южная Корея по-прежнему привержена соглашениям на высшем уровне, достигнутым в прошлом году между двумя Кореями.

Совместные командно-штабные учения США и Южной Кореи начались 5 августа.

В ответ 6 августа Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении достигнутых договоренностей.

Отношения между Южной и Северной Кореей постепенно улучшились после участия Северной Кореи в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Стороны обменялись визитами высокопоставленных делегаций, а также договорились о проведении встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Помимо прочего, благодаря посредничеству южнокорейской стороны была достигнута договоренность о встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. 27 апреля 2018 года в приграничной деревне Пханмунджом в «Доме мира», который расположен на стороне Кореи, состоялись первые переговоры лидеров двух стран.

Активность контактов между КНДР и Южной Кореей резко сократилась после безрезультатного завершения ханойского саммита в феврале нынешнего года, в ходе которого Трампу и Ким Чен Ыну не удалось достичь соглашения.

27 февраля главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. На следующий день Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения переговоров по причине недостижения договоренностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей
В КНДР назвали новые пуски ракет знаком для Южной Кореи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017