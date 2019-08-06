Прямой эфир
Сюжет:

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей

0
Фото: Global Look Press/Winfried Rothermel/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении достигнутых договоренностей из-за учений США и Южной Кореи. Об этом сообщило ЦТАК во вторник, 6 августа.

Разочарованные странники: как КНДР и США ведут себя после саммита в Ханое
Процесс северокорейского урегулирования пойдет отныне по нисходящей

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения, власти Соединенных Штатов и Южной Кореи наконец начали совместные военные учения, нацеленные на КНДР», — отмечает агентство.

По мнению Пхеньяна, действия этих стран нарушают Пханмунчжомскую и Пхеньянскую сентябрьскую совместную декларации, а также Совместное корейско-американское заявление, сделанное 12 июня.

Отмечается также, что в КНДР сохраняют приверженность диалогу.

Первый саммит КНДР и США на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит Северной Корее гарантии безопасности и Пхеньян будет двигаться в сторону полного ядерного разоружения.

Позже, 27 февраля 2019 года, в Ханое лидеры КНДР и США не смогли договориться о денуклеаризации Корейского полуострова.

30 июня глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в Доме свободы в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. По итогам встречи Трамп заявил, что договорился с северокорейским лидером о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео связал пуски ракет в КНДР с «подготовкой» Пхеньяна к консультациям с США
Южнокорейские военные обвинили КНДР в пусках «неопознанных снарядов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017