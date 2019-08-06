КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей

Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении достигнутых договоренностей из-за учений США и Южной Кореи. Об этом сообщило ЦТАК во вторник, 6 августа.

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения, власти Соединенных Штатов и Южной Кореи наконец начали совместные военные учения, нацеленные на КНДР», — отмечает агентство.

По мнению Пхеньяна, действия этих стран нарушают Пханмунчжомскую и Пхеньянскую сентябрьскую совместную декларации, а также Совместное корейско-американское заявление, сделанное 12 июня.

Отмечается также, что в КНДР сохраняют приверженность диалогу.

Первый саммит КНДР и США на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит Северной Корее гарантии безопасности и Пхеньян будет двигаться в сторону полного ядерного разоружения.

Позже, 27 февраля 2019 года, в Ханое лидеры КНДР и США не смогли договориться о денуклеаризации Корейского полуострова.

30 июня глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в Доме свободы в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. По итогам встречи Трамп заявил, что договорился с северокорейским лидером о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки».