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Южнокорейские военные обвинили КНДР в пусках «неопознанных снарядов»

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Фото: TASS/Zuma
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Южнокорейские военные обвинили КНДР в очередных пусках «неопознанных снарядов». Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

По имеющейся информации, речь идет о двух неопознанных снарядах, которые якобы были запущены из провинции Южный Хванхэ утром 6 августа.

Отмечается, что за последние две недели Северная Корея провела уже четыре подобных пуска.

КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему. По словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения. Дискуссий о ракетах меньшей дальности и не было, подчеркнул американский лидер.

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