В КНДР заявили об испытании управляемого реактивного снаряда нового типа

КНДР провела 31 июля запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Снаряд нового типа, как говорится в сообщении, будет играть главную роль в наземных военных операциях. В этой связи инженеры и ученые, которые его разработали, «охвачены большой гордостью и волнением».

Ким Чен Ын назвал итоги испытаний «внушительными». По его словам, для сил, которые сами навлекают на себя вероятность попасть под прицел нового оружия, результаты пусков станут «неутомляемым мучением».

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Запуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.

По данным минобороны Южной Кореи, запущенные КНДР ракеты пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте. В Японии сообщили, что снаряды упали в Японское море и не достигли экономической зоны страны и территориальных вод.

25 июля КНДР также совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.