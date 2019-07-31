Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Запуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.

«(Комитет. — Ред.) отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках», — говорится в заявлении ведомства, цитирует ТАСС.

Как отмечает агентство, американские власти осведомлены о сообщениях о запуске снарядов. В Вашингтоне продолжат следить за ситуацией.

25 июля КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Комитет начальников штабов ВС Республики Корея отмечает, что пуски были произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря. В Японии заявили, что КНДР провела пуски баллистических ракет малой дальности. Вероятно, это была улучшенная версия ракеты KN-23.

Согласно резолюциям ООН, КНДР запрещено производить запуски баллистических ракет.