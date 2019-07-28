КНДР отпустила российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое более 10 дней находилось в порту Вонсан. Об этом 28 июля сообщило российское посольство в северокорейской республике в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что корабль направляется в южнокорейский порт. В 16:00 (10:00 мск) 27 июля капитана проинформировали об освобождении, и уже в 19:30 (13:30 мск) судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо, где два члена экипажа из Южной Кореи сойдут на берег.

«Сянхайлинь-8» задержали за нарушение государственных границ КНДР в ночь на 17 июля. Военные на ходу высадились на российское судно и начали отключать средства связи, а затем доставили его в порт. На борту судна в момент задержания находились 17 человек, в том числе 15 россиян.