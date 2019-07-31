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В минобороны Южной Кореи рассказали о дистанции запущенных КНДР ракет

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Фото: REUTERS
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Ракеты, запущенные КНДР в среду утром, 31 июля, пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте. Об этом рассказал глава минобороны Южной Кореи Чон Гён Ду.

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«По сравнению с прошлым (испытанием 25 июля. — Ред.), (траектории полетов новых ракет. — Ред.) были низкими, дальность — от 240–250, а также 330 км», — сообщил Чон Гён Ду, цитирует «РИА Новости».

По информации министерства обороны Японии, снаряды, запущенные Северной Кореей, не представляют опасности для страны. Они упали в Японское море, не достигнув экономической зоны Японии и территориальных вод, передает «Интерфакс».

Глава японского оборонного ведомства Такэси Ивая при этом выразил сожаление в связи с новыми пусками.

«Если это были баллистические ракеты, то запуск является нарушением действующих резолюций ООН. И это заслуживает крайнего сожаления», — приводит его слова агентство ТАСС.

Как отмечается, американские власти полагают, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности. Согласно резолюциям ООН, КНДР запрещено производить пуски баллистических ракет.

Ранее в этот же день стало известно, что Северная Корея запустила нескольких неопознанных снарядов с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.

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