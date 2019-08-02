Прямой эфир

Трамп оценил последние ракетные испытания в Северной Корее

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренности между Вашингтоном и Пхеньяном, заключенные в Сингапуре. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Ын пошел по стопам отца: как Дальний Восток встречает лидера КНДР
Ким Чен Ына порадуют видом на бухту Аякс, борщом и культурной программой

«Ким Чен Ын и Северная Корея провели запуски трех ракет меньшей дальности за последние несколько дней», — написал он в Twitter. По словам президента США, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном Сингапурского соглашения. Дискуссий о ракетах меньшей дальности и не было, подчеркнул республиканец.

При этом Трамп допустил, что последние пуски ракет, проведенные Северной Кореей, могут нарушать резолюции Совета Безопасности ООН. Президент США отметил, что Ким Чен Ын не хочет разочаровать его и нарушить доверие.

«Северная Корея может многое приобрести — потенциал страны под руководством Ким Чен Ына неограничен. Кроме того, слишком многого можно лишиться. Я могу ошибаться, но у председателя Кима прекрасное видение будущего для своей страны, и только США со мной в качестве президента могут воплотить это видение в жизнь. Он поступит правильно, потому что слишком умен, чтобы поступить наоборот, и он не хочет разочаровать своего друга, президента Трампа», — говорится в сообщении.

Накануне президент США заявил, что Вашингтон не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний.

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Пуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны. Еще один пуск состоялся 1 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее
В КНДР заявили об испытании управляемого реактивного снаряда нового типа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017