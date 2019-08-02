Трамп оценил последние ракетные испытания в Северной Корее

Последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренности между Вашингтоном и Пхеньяном, заключенные в Сингапуре. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Ким Чен Ын и Северная Корея провели запуски трех ракет меньшей дальности за последние несколько дней», — написал он в Twitter. По словам президента США, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном Сингапурского соглашения. Дискуссий о ракетах меньшей дальности и не было, подчеркнул республиканец.

При этом Трамп допустил, что последние пуски ракет, проведенные Северной Кореей, могут нарушать резолюции Совета Безопасности ООН. Президент США отметил, что Ким Чен Ын не хочет разочаровать его и нарушить доверие.

«Северная Корея может многое приобрести — потенциал страны под руководством Ким Чен Ына неограничен. Кроме того, слишком многого можно лишиться. Я могу ошибаться, но у председателя Кима прекрасное видение будущего для своей страны, и только США со мной в качестве президента могут воплотить это видение в жизнь. Он поступит правильно, потому что слишком умен, чтобы поступить наоборот, и он не хочет разочаровать своего друга, президента Трампа», — говорится в сообщении.

Накануне президент США заявил, что Вашингтон не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний.

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Пуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны. Еще один пуск состоялся 1 августа.