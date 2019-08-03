Прямой эфир

КНДР подтвердила очередные испытания новых ракет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему под руководством председателя северокорейского госсовета Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Обещанного два года ждут: гуманитарная помощь Сеула дойдет до КНДР
По данным ООН, свыше 10 млн северокорейцев недоедают

«Испытательная стрельба проведена с целью проверки летных характеристик… способности управления и точности поражения цели», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Ким Чен Ын остался доволен пуском. Он «высоко похвалил» ученых и инженеров, которые трудились над созданием и разработкой этого оружия.

Северная Корея за последние две недели провела несколько военных испытаний. Запуски осуществлялись 2 августа, 31 июля и 25 июля.

Ранее ЦТАК сообщало, что управляемый реактивный снаряд нового типа, который испытывали 31 июля, будет играть главную роль в наземных военных операциях. Ким Чен Ын назвал итоги тестов «внушительными».

По данным минобороны Южной Кореи, запущенные КНДР 31 июля ракеты пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте. В Японии сообщили, что снаряды упали в Японское море и не достигли экономической зоны страны и территориальных вод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В минобороны Южной Кореи рассказали о дистанции запущенных КНДР ракет
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017