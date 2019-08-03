КНДР подтвердила очередные испытания новых ракет

КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему под руководством председателя северокорейского госсовета Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Испытательная стрельба проведена с целью проверки летных характеристик… способности управления и точности поражения цели», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Ким Чен Ын остался доволен пуском. Он «высоко похвалил» ученых и инженеров, которые трудились над созданием и разработкой этого оружия.

Северная Корея за последние две недели провела несколько военных испытаний. Запуски осуществлялись 2 августа, 31 июля и 25 июля.

Ранее ЦТАК сообщало, что управляемый реактивный снаряд нового типа, который испытывали 31 июля, будет играть главную роль в наземных военных операциях. Ким Чен Ын назвал итоги тестов «внушительными».

По данным минобороны Южной Кореи, запущенные КНДР 31 июля ракеты пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте. В Японии сообщили, что снаряды упали в Японское море и не достигли экономической зоны страны и территориальных вод.