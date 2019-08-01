Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

«Они малого радиуса, весьма стандартные. Мы никогда не обсуждали ракеты малой дальности», — сказал он журналистам.

Как сообщает Reuters, он пояснил, что Вашингтон не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний.

31 июля от военных США и Южной Кореи поступили данные об очередном ракетном пуске в Северной Корее.

25 июля КНДР также совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.

27 февраля во вьетнамском Ханое состоялся саммит США–КНДР. По его итогам сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи.

При этом в апреле глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что его отношения с Трампом остаются хорошими, несмотря на безрезультатный саммит.