Торги остановились: почему Ким не убедил Трампа подписать соглашение

Второй саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына закончился без подписания соглашения. Как пояснил по итогам встречи сам глава Белого дома, Пхеньян согласился демонтировать лишь небольшую часть ядерных объектов, что Вашингтону показалось недостаточным. При этом и сами США не проявили особой склонности к встречным шагам, отказавшись снять с Северной Кореи хотя бы часть санкций. Трагедии из случившегося в Ханое обе стороны предпочли не делать, заявив, что их команды продолжат общение в будущем. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что сейчас важнее процесс, а не быстрый результат. Они не ждут от обеих сторон ни резких шагов, ни сильных прорывов в ближайшем будущем.

Не срослось

Никакого соглашения не было достигнуто, но команды лидеров КНДР и США планируют продолжить встречи в будущем, сухо отрапортовал Белый дом по итогам второго саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который завершился 28 февраля в Ханое.

Не сказать, чтобы на нынешнюю встречу кто-то возлагал большие надежды, однако ожидания некоторого компромисса между Вашингтоном и Пхеньяном все же были. В первый день встречи стороны по максимуму сохраняли интригу, заявляя, что детали договоренностей непременно будут доведены до общественности следующим днем. Но уже утром четверга стало ясно – что-то идет не так. Сначала было официально объявлено, что запланированный рабочий ланч между лидерами отменяется, затем стало известно, что никакого совместного заявления лидеры не подпишут.

Трамп_Ким Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожимают друг другу руки во время открытия второго саммита США-Северная Корея в Ханое Фото: REUTERS/Leah Millis

— Иногда приходится уходить, — философски сказал репортерам президент Трамп, покидая зал переговоров.

Впрочем, никакого тумана глава Белого Дома напускать не стал, открыто поведав, на чем он и товарищ Ким разошлись.

— Разногласия касались санкций: они хотели, чтобы санкции мы сняли, они готовы были провести денуклеаризацию в отдельных районах, но не всех, где нам хотелось, поэтому нам пришлось отказаться от их предложения, — заявил президент США на итоговой пресс-конференции, которую пришлось проводить на два часа раньше запланировано времени.

При этом глава Белого дома выглядел скорее уставшим, нежели расстроенным. И даже попробовал внести нотку позитива, отметив, что «для преодоления пропасти между США и Северной Кореей необходимо время».

Небодрый процесс

Руководитель программы «Россия в АТР» российского Центра Карнеги Александр Габуев назвал нынешний итог ожидаемым, но не таким уж и печальным: сейчас важнее процесс, а не результат. И пока он идет, ни одна из сторон не согласится на резкий отказ от нынешнего статус-кво.

— Главное, не произошло отката к ситуации зимы-осени 2017 года (когда Пхеньян то и дело проводил ракетно-ядерные испытания). Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, записав корейское досье себе в актив в свете разворачивающейся президентской кампании, и никаких резких шагов с американской стороны не будет, — уверен эксперт.

Трамп_Ким Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп беседуют в саду отеля"Метрополь" Фото: REUTERS/Leah Millis

Не ожидает он и провокаций в виде новых испытаний от Северной Кореи: страна уже получила ядерное оружие, с их лидером на равных встречается президент США, и обострять ситуацию Пхеньяну также не с руки.

— Думаю, тупиковая ситуация будет продолжаться некоторое время, поскольку разрыв в позициях между обеими сторонами не может быть сокращен в краткие сроки, — сказал «Известиям» эксперт по делам Корейского полуострова из стокгольмского Института политики безопасности Ли Сан Су. — У Трампа слишком много внутренних проблем, и любые послабления санкций, которые Северная Корея видит главным условием денуклеаризации, вызовут еще большую критику в отношении американского президента.

Что касается Пхеньяна, то проявить уступчивость его могут заставить последствия санкций, но произойдет это отнюдь не завтра.

— То, как санкции отразятся на северокорейской экономике, мы увидим не раньше середины года. Пока все индикаторы — курс валюты на черном рынке, цена на рис — все это довольно стабильно, экономика адаптировалась к условиям дефицита, страна научились выживать в таких условиях, — считает Александр Габуев.

Трамп_Ким Глава КНДР Ким Чен Ын Фото: REUTERS/Kham

А пока Пхеньян будет по максимуму искать экономической поддержки у Китая, уверен Ли Сан Су. Эта страна одной из первых наряду с Россией и Южной Кореей, выступила за частичную отмену санкций против КНДР уже после первой встречи Кима с Трампом в Сингапуре. И, к слову, многие сейчас предполагают, что товарищ Ким, приезжавший в Ханой на своем поезде по китайской территории, вполне может заглянуть по пути домой в один из китайских городов для очередной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

У кого сегодня радость

Отсутствие каких-то конкретных договоренностей крайне расстроило соседей Пхеньяна. В Республике Корея на фоне новостей из Ханоя скатились индексы фондовых бирж и курс южнокорейской воны, а для японского премьера Синдзо Абэ неудачное завершение саммита стало поводом к созыву экстренной консультации с министерством иностранных дел.

Зато на территории хозяина встречи – во Вьетнаме – новости встретили спокойно. Как сказала корреспонденту «Известий» в Ханое представитель МИД Вьетнама Буй Минь Хоа, решать такие проблемы, как северокорейский ядерный кризис, необходимо последовательно, продумывая каждый шаг.

Самому Ханою медлить было некогда – на подготовку масштабного мероприятия столице Вьетнама давалось крайне мало времени, а гости оказались требовательные. К примеру, по настоянию северокорейской стороны в последний момент журналистам пула Трампа пришлось спешно покинуть рабочие места в отеле Melia после того, как стало известно, что там остановится Ким Чен Ын. Американская сторона несколько раз вносила изменения в меню, и повара переделывали блюда с нуля.

Трамп_Ким Бургеры вдохновленные тематикой саммита лидеров США и КНДР, "Вкусный Ким" и "Грязный Трамп" Фото: TASS/AP/Hau Dinh

Ну а пока работавшим на обеспечении визита кулинарам приходилось не сладко, другие, напротив, черпали из тематики саммита вдохновение. Так, шеф-повар одной из местных закусочных придумал два бургера: Вкусный Ким и Грязный Трамп. Один с мясом дикого кабана, свининой и корейской капустой. Другой — с беконом, говядиной и сыром в обрамлении прически Трампа из мелко нарезанной курицы.

Постарались и местные флористы, создав возле международного пресс-центра огромное цветочное «панно дружбы». И если здесь было не миллион алых роз, то несколько тысяч совершенно точно. Так что — вне зависимости от итогов встречи, которую Вьетнам так жаждал принять, — страна-хозяйка получила отличную рекламу.