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Трамп назвал продуктивными переговоры с Ким Чен Ыном и отказался снимать санкции

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Президент США Дональд Трамп назвал продуктивными досрочно завершившиеся переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако отметил, что соглашений с ним решил не подписывать.

Глава государства сказал, что все ограничения против КНДР останутся в силе, сообщает Bloomberg. «В целом они хотели полного снятия санкций, но мы не можем на это пойти», — заявил Трамп, добавив, что того, что Пхеньян был готов предоставить взамен, было недостаточно. 

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Американский лидер рассказал, что Ким Чен Ын обещал ему не проводить ядерных и ракетных испытаний, а также выразил надежду, что политик останется ему другом, передает ТАСС.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. При этом 28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Также был отменен их совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако стороны намерены продолжить переговоры в дальнейшем. 

За день до этого, в первый день саммита, Трамп и Ким Чен Ын также провели встречу «один на один». Они общались 40 минут наедине, а после продолжили переговоры за ужином. В этот же день Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом и «великим лидером».

В Ханое состоялся второй саммит глав государств. Первый прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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