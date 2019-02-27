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Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что провел великолепную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В четверг, 28 февраля, саммит продолжится, по итогам будет подписано совместное соглашение.

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«Прекрасные встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое, Вьетнам. Жду с нетерпением продолжения нашей дискуссии завтра!» — написал глава американского государства на своей странице в Twitter 27 февраля.

Как следует из распространенного Белым домом графика президента США, в четверг Трамп проведет еще одну беседу с главой КНДР один на один. На этот раз она продлится 45 минут: начнется в 21:00 по местному времени (17:00 мск) и завершится к 21:45 (17:45 мск).

После саммита у глав двух государств намечена пресс-конференция. Ожидается, что лидеры подпишут совместное соглашение.

«Президент примет участие в церемонии подписания совместного соглашения с председателем Государственного совета Корейской Народной Демократической Республики», — говорится в сообщении, цитирует «РИА Новости».

27 февраля Трамп и Ким Чен Ын провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном. После этого переговоры продолжились за ужином.

Высокопоставленный источник в администрации президента США рассказал журналистам, что Трамп рассчитывает на саммите во Вьетнаме достичь прогресса с властями Северной Кореи сразу по нескольким направлениям.

В столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи.

Первые переговоры двух стран на высшем уровне прошли в Сингапуре летом 2018 года. По итогам встречи лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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