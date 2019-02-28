Эксперт назвал недоработкой дипломатии США итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына

Итоги переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном можно считать если не провалом, то недоработкой американской дипломатии. Об этом «Известиям» рассказал американист, профессор факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Домрин, комментируя саммит лидеров США и КНДР во вьетнамском Ханое.

Мероприятие проходило 27 и 28 февраля, при этом в последний день политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где шли переговоры тет-а-тет. Также был отменен их совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. Трамп назвал досрочно завершившиеся переговоры продуктивными, однако отметил, что соглашений с Ким Чен Ыном решил не подписывать. Он также заявил, что все санкции в отношении КНДР останутся в силе, пишет «Газета.ру».

«То, что стороны не подписали совместную декларацию и действительно это мероприятие закончилось раньше, чем предполагалось, — это если не провал, то недоработка американской дипломатии. Но именно американской дипломатии, а не северокорейской», — сказал Домрин.

По его словам, со стороны США были несколько завышены ожидания от встречи, учитывая, что лидер Северной Кореи прекрасно понимает, что полное ядерное разоружение Пхеньяна может привести к очень тяжелым последствиям.

«Если бы у (бывшего ливийского лидера. — Ред.) Муаммара Каддафи было ядерное оружие или если бы у Югославии было ядерное оружие, никто бы никогда не посмел напасть. Или у Ирака у того же», — подчеркнул американист.

Он подчеркнул, что Трамп как бизнесмен должен был понимать, что ему самому нужно будет идти на уступки. «Что, собственно, Ким Чен Ын просил — снятия санкций. Отказываться от ядерного оружия — это будет просто не по-деловому со стороны Северной Кореи», — считает политолог.

То, что саммит, в принципе, состоялся, Домрин считает самым большим достижением. По его словам, в данном случае результаты переговоров — дело важное, но вторичное.

В первый день саммита Трамп и Ким Чен Ын также провели встречу «один на один». Они общались 40 минут наедине, а после продолжили переговоры за ужином. В этот же день Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом и «великим лидером».

В Ханое состоялся второй саммит глав государств. Первый прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.