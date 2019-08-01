СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее

Разведка Соединенных Штатов отследила вероятный новый пуск ракеты, осуществленный из КНДР. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщило агентство Reuters.

По предварительным данным, речь идет о пуске, который похож на недавние северокорейские испытания. Один из источников отметил, что произведенный запуск не представляет угрозы для США. Он уточнил, что число выпущенных снарядов на данный момент неизвестно.

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Пуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.

По данным минобороны Южной Кореи, ракеты пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте. В Японии сообщили, что снаряды упали в Японское море и не достигли экономической зоны страны и территориальных вод.

25 июля КНДР также совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.