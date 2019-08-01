Прямой эфир

СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее

0
Фото: REUTERS/KCNA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разведка Соединенных Штатов отследила вероятный новый пуск ракеты, осуществленный из КНДР. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщило агентство Reuters.

По предварительным данным, речь идет о пуске, который похож на недавние северокорейские испытания. Один из источников отметил, что произведенный запуск не представляет угрозы для США. Он уточнил, что число выпущенных снарядов на данный момент неизвестно.

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Пуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.

По данным минобороны Южной Кореи, ракеты пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте. В Японии сообщили, что снаряды упали в Японское море и не достигли экономической зоны страны и территориальных вод.

25 июля КНДР также совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В КНДР заявили об испытании управляемого реактивного снаряда нового типа
Лондон, Берлин и Париж запросили консультаций СБ ООН по запускам ракет КНДР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017