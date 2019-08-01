Помпео заявил о готовности США к продолжению диалога с КНДР

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что Вашингтон готов к продолжению диалога с Пхеньяном и ожидает соответствующих шагов от КНДР. С таким заявлением он выступил в четверг, 1 августа, в ходе пресс-конференции с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем по итогам министерской встречи США–АСЕАН.

«Мы готовы продолжать переговоры с КНДР. Сожалею, что у меня не было возможности (на полях министерского заседания АСЕАН. — Ред.) обсудить это. Надеемся, что Ким Чен Ын предоставит свою команду (для переговоров со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном. — Ред.), и мы продолжим диалог», — приводит слова Помпео ТАСС.

30 июля американский президент Дональд Трамп оценил вероятность вооруженного конфликта между США и КНДР. По его словам, угроза войны между двумя государствами значительно сократилась в последние месяцы, однако перспективы решения вопроса денуклеаризации Северной Кореи пока не ясны.

Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном 30 июня. По итогам встречи американский президент заявил, что договорился с главой КНДР о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки».

После этого спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что администрация президента готова пойти на определенные уступки, если власти КНДР полностью заморозят свою программу по разработке оружия массового поражения на время переговоров.

22 июня Вашингтон продлил режим односторонних санкций в отношении КНДР еще на один год. По оценке Трампа, политика и действия властей Северной Кореи, из-за которых были введены ограничения, продолжают представлять угрозу нацбезопасности, экономике и внешней политике Соединенных Штатов.