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СМИ рассказали о личном присутствии Ким Чен Ына на пусках ракет КНДР

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Фото: REUTERS/KCNA
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично инспектировал ход пуска ракет, прошедших в пятницу. Об этом в субботу, 3 августа, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

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Глава государства выразил «глубокое удовлетворение результатами тестового пуска», отмечает СМИ. Запуск недавно разработанной многоцелевой ракеты был проведен для изучения ее возможностей. Специалисты изучили летные характеристики новой ракеты, скорость достижения цели и способность контролировать траекторию полета.

Пуск прошел из новой реактивной системы залпового огня.

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Пуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамген-Намдо на восточном побережье страны. По данным минобороны Южной Кореи, ракеты пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте.

Повторные пуски состоялись 1 и 2 августа.

КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему. По словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения. Дискуссий о ракетах меньшей дальности и не было, подчеркнул республиканец.

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