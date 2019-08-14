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Российские Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В Минобороны России рассказали, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС в среду, 14 августа, совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей», — указано в сообщении.

В Минобороны также добавили, что норвежские истребители F-16 ВВС сопровождали российские ракетоносцы на отдельных участках маршрута. По данным ведомства, полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря и Тихого океана регулярно осуществляются летчиками дальней авиации в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 14 августа два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе учений были переброшены на аэродром Анадырь на Чукотке.

Отмечается, что перелет прошел под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша в рамках плановых летно-тактических учений.

В тренировке задействованы также самолеты Ту-95МС и Ил-78, летчики которых отработают перебазирование на оперативные аэродромы и дозаправку в воздухе. Продлятся учения до конца текущей недели.

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